Прокурорската колегия на ВСС ще определи вр.и.д. обвинител №1

Прокурорската колегия на ВСС ще има думата за определяне на временно изпълняващ длъжността главен прокурор, стана ясно днес от заседанието на съвета. То продължи близо пет часа, като разискването се завъртя около въпроса кой е компетентен да определи временно изпълняващ.

Дневният ред на днешното заседание беше от една-единствена точка – искането на правосъдният министър Андрей Янкулов ВСС да определи временно и.д. главен прокурор. „Към момента България е изправена пред една доста тежка криза на правовата държава, която е породена от обстоятелството, че фактически изпълняващият функциите главен прокурор е на поста си в нарушение на закона“, каза Янкулов по време на заседанието.

Той посочи, че това е и становището на множество съдебни състави от Върховния касационен съд и апелативните съдилища. Ситуация, при която съдии не признават главния прокурор, е нетърпима за правова държава, каза министърът.

„Моето убеждение е, че временно изпълняващият функциите на главен прокурор стои много по-близо като фигура до титулярния, отколкото до който и да е друг административен ръководител, именно поради обема власт и правомощията, които упражнява“, каза Янкулов. Той припомни, че титуляр на поста не може да бъде избран от настоящия състав на ВСС поради това, че е с изтекъл мандат.