Най-сетне видяха румънската връзка в телефонните измами

Българските и румънските власти откриха най-сетне топлата вода в телефонните измами със съвместно разследване на трансграничните връзки в тази типична за двете страни престъпна дейност. В резултат от продължителна работа на Районна прокуратура-Добрич, сектор „Измами“ при Главна дирекция „Национална полиция“ на МВР, полицейски служители от Областните дирекции на МВР в град Добрич и в град Велико Търново, прокурор от Прокуратурата към Съда в Букурещ и полицейски служители от румънската столица, със съдействието на SELEC са задържани и привлечени към наказателна отговорност четирима фактически извършители на седем телефонни измами.

Измамите са в особено големи размери и представляват особено тежък случай. С постановление на наблюдаващия случая прокурор от Районна прокуратура-Добрич четиримата ще останат в ареста с оглед довеждането им пред съда за определяне на мерки за неотклонение. Реализацията станала възможна след сформирането на специален съвместен екип за разследване между българските и румънските власти, ръководен от прокурор Даниел Илиев от Районна прокуратура-Добрич. Началото му бе поставено след като в края на 2024 година на територията на северната ни съседка, след специализирана операция, бяха задържани други двама фактически извършители на телефонни измами.

Операцията по задържането на четиримата мъже, установени като съучастници в извършването на серия телефонни измами, е проведена на 25 февруари 2026 година от служители на ГДНП и техните колеги от ОД на МВР във Велико Търново. В резултат от добрата координация на МВР и прокуратурата към момента за срок до 72 часа са задържани четирима души от Горна Оряховица, един от които – осъждан.

Престъпленията, за които четиримата са привлечени към наказателна отговорност, са извършени в периода от 12 юни до 7 август 2025 година. Общо седем телефонни измами са успели да реализират обвиняемите, като общата щета, нанесена чрез въвеждане в заблуждение на граждани, е в размер на 67 700 лева, 13 500 щатски долара и 8960 евро. Потърпевшите са на различна възраст и са от различни населени места в Република България.

Сценариите, които са използвали четиримата, са добре познати. В някои от случаите пострадалите са въвеждани в заблуждение, че помагат на органите на реда в установяването и задържането на група за извършване на телефонни измами, като те са били убедени, че парите им ще бъдат върнати след задържането на измамниците. Други са лъгани, че техни близки имат нужда от спешно лечение или операция. А трети са били въвличани в сценария за тежък пътен инцидент с участието на техни роднини.

В хода на действията по разкриването на извършителите на серията телефонни измами са извършени множество процесуални действия на територията на България и на Румъния. Работата по доказване и документиране на престъпната деятелност на четиримата мъже продължава под ръководството и надзора на Районна прокуратура-Добрич. Предстои исканията за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, спрямо четиримата обвиняеми да бъдат внесени за разглеждане.