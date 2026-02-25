Янкулов с ново „уважително“ присъствие във ВСС

След бламирането на заседанието на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, провалено от четирима нейни членове в отпуск, на което служебният правосъден министър Андрей Янкулов трябваше да постави въпроса за избор на нов временен главен прокурор, той дойде и за заседанието на прокурорската колегия. В дневният му ред е изборът на титуляр за районен прокурор на София. Надпреварата е обаче с един „кон“ – изпълняващият функциите Марин Малчев, дошъл от Софийската окръжна прокуратура.

Процедурата е втора поред след оставката на Невена Зартова, която напусна поста заради скандала след убийството на сочения за задкулисен съдебен лобист Мартин Божанов-Нотариуса. Мрежата за търговия с влияние и корупционни зависимости в съдебната власт беше обаче заметена, а Янкулов недвусмислено дава да се разбере че няма илюзии относно почтеността на безогледно бранещия статуквото сегашен състав на ВСС с отдавна изтекъл мандат.

„Това, според мен, е едно дължимо институционално уважение към съдебната власт и към общността на прокурорите. Имам и въпроси към единствения кандидат, надявам се да се проведе заседание“, коментира Янкулов с уточнението, че има законово правомощие като министър да участва в заседанието, но без да гласува. В крайна сметка Малчев беше избран за районен прокурор на София с пълно единодушие в прокурорската колегия.