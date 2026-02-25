Продължава делото срещу Кирил Петков за ареста на Бойко Борисов

Делото срещу бившия премиер и лидер на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков в Софийски градски съд продължава. Както е известно, той е обвинен в длъжностни престъпления, извършени в качеството му на министър-председател. Деянията са във връзка с ареста на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова, извършен през март 2022 година.

В края на януари Софийският градски съд разпита двама полицаи, свидетели по делото срещу Петков. Според обвинението Петков е разпоредил на началник и на заместник-началник на отдел „Разследване и методическо ръководство по разследването“ при Главна дирекция „Национална полиция“, както и на главен разследващ полицай в отдела, да извършат действия в разрез със закона.

В края на ноември делото бе отложено, защото адвокатът на Петков Ина Лулчева поиска всички материали и документи от досъдебното производство, за да се запознае цялостно с тях, след което те да бъдат приобщени към материалите по делото.

Те не ѝ бяха предоставени заради големия обем от 48 тома. Съдът удовлетвори молбата на защитата за предоставяне на материалите по делото.