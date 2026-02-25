Къде изчезна Паскал?

От сочения за контрабандист №1 Никола Николов-Паскал няма и следа

Странно затишие обгърна казуса със сочения за контрабандист №1 у нас Никола Николов-Паскал. От лятото на миналата година от Паскал няма и следа, липсва и каквато и да е информация за неговото здравословно състояние.

Както е известно той беше пуснат от ареста на 30 август 2025 година срещу парична гаранция в размер на 50 000 лева, за да лекува мозъчен тумор в Германия.

Потъването на Николов в небитието е причината да отправим няколко въпроса към Софийския градски съд, с очакването, че нашенската Темида не е сляпа и знае какъв е статуса на Паскал в момента.

Въпросите, по които искахме повече информация са следните :

Запознати ли сте какво е неговото здравословно състояние?

Имате ли информация кога Николов ще се връща в България и кога ще се даде ход на делото?

Внесена ли е гаранцията от 50 000 лева в законоустановения срок?

Отговорът, който получихме е направо шокиращ – от СГС ни обясниха, че не могат да задоволят нашето любопитство, тъй като срещу Паскал нямало образувано наказателно дело!?

Всъщност срещу Паскал има три обвинения – за участие в организирана престъпна група, за контрабанда и за държане на акцизна стока.

Хронологията на “Митническата афера” – от екстрадацията до държавната протекция.

Николов беше задържан през септември 2024 година в Сърбия, като процедурата по екстрадацията му продължи близо 1 година. Официално той беше предаден на българските власти на 27 август миналата година. Заедно с него бяха обвинени още бившата директорка на Агенция „Митници“ Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, баща и син Марин и Стефан Димитрови, както и бившият директор в „Гранична полиция“ Петър Субев за участие в организирана престъпна група за контрабанда и търговия с влияние.

Появиха се и спекулации, че бившият финансов министър в кабинета на Николай Денков – Асен Василев и Бойко Рашков от ПП-ДБ също имат пръст в евентуалната престъпна дейност, тъй като пред вече закритата Комисията за противодействие на корупцията Паскал ги посочил, като съучастници. Сведенията бяха използвани за политически атаки, от страна на ГЕРБ-СДС, “ДПС-Ново начало” и ИТН, но в крайна сметка двамата народни представители не бяха обвинени от прокуратурата.

“Ако имаше нещо, щеше отдавна да е доказано. Петя Банкова беше седем месеца в ареста, след което каза, че показанията ѝ са дадени под натиск”, коментира тогава Асен Василев.

В този контекст, защитникът на Николов заяви, че прокуратурата внимателно трябва да прецени следващите си действия спрямо клиента му, тъй като според него

няма законови основания за искане за задържане.

Все пак от държавното обвинение поискаха най-тежката мярка за неотклонение “задържане под стража” – искане, което не беше уважено от Софийския градски съд, но не беше и протестирано. Този факт подкрепя твърдението, че Паскал е имал протекция от някого. От кого обаче?

В началото на годината се появи информация, че Паскал е бил част от структурите на Държавна сигурност (ДС) – преди 1989 година, а след това на Национална служба „Сигурност“ (НСС) и впоследствие на Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС). От сдружение БОЕЦ твърдят, че обвиняемият притежавал десетки документи за самоличност и различни видове паспорти. Отбелязва се, че Николов има издаден служебен задграничен паспорт от ОДМВР-Хасково, въпреки че по стандартна процедура служебните и дипломатическите паспорти се издават единствено от Министерството на външните работи в София.

“Издаването на служебен паспорт от регионална дирекция на МВР е изключително рядка практика, която обикновено сочи за специфичен оперативен отчет или специален статут на лицето в рамките на структурите на МВР и службите за сигурност”, заявиха от гражданското сдружение.

Този лукс осигурява по-лесно преминаване на граници и по-малко щателни проверки от страна на митническите органи.

Към момента тази информация е без коментар от институционалните власти. Ето защо в желанието си да изясним загадката,

от “Банкеръ” се обърнахме и към ОДМВР-Хасково

с искане да разберем повече за мотивите и причините за издаването на служебен паспорт на Николов-Паскал, колко пъти е пътувал зад граница, тъй като в общественото пространствостава въпрос за над 150 преминавания на границата в периода от 1998-2001 година, и истина ли е, че най-големият контрабандист на цигари се е ползвал от държавна протекция?

Към момента нямаме отговор от областната полиция.

Какво предстои и как ще се развие случая с Паскал?

Поради институционалната “мъгла” и липсата на образувано наказателно производство срещу контрабандист №1 у нас, може само да се надяваме, че дело ще се образува, когато Паскал се върне от Германия, което на база на всичко упоменато по-горе надали ще се случи! Вариантите са няколко…

Първият – Никола Николов-Паскал отново може да бъде обявен за международно издирване, тъй като вече близо половин година няма следа от него, което навежда на мисълта за укриване.

Вторият вариант е да се създаде временна парламентарна комисия в 52-то Народно събрание, която да проведе изслушвания, с цел да се установи какво е състоянието и местоположението на Паскал. Тази хипотеза не е изключена, тъй като по случая с “цигарения крал” имаше временна комисия, оглавявана от Тошко Йорданов от ИТН в 50-то Народно събрание.

Не на последно място, няма как да не споменем и

сагата “Петрохан-Околчица”,

и конспиративните твърдения за контрабанден канал и ДАНС-следа в случилото се.

Криминалистът Иван Савов например е на мнение, че става въпрос за прикритие на нелегални канали от страна на петроханското НПО, регистрирано като Национална Агенция.

Повдигна се и въпрос дали е имало секретен нещатен сътрудник на ДАНС, внедрен в петроханската група. Тази информация бе отречена от агенцията, но пък се появиха информации за съпричастност на ащата на Ивайло, Георги Калушев към ДАНС.

Едно е сигурно, случаят с Никола Николов-Паскал поставя повече въпроси, отколкото дава отговори, а предполагаемите връзки с ДАНС само наливат масло в огъня.

Защо се стига дотук?

Отговорът се крие в пресечната точка между икономическите интереси, политическото влияние и дефицитите в контрола върху службите. Когато контрабандни канали генерират значителни финансови потоци, те създават среда, в която се търси протекция. И това не е от вчера…

Въпросът обаче опира най-вече до състоянието на държавността – дали институциите ще действат независимо и ефективно, или ще допускат компромиси. Ако вземем предвид чадърите в системата, то тогава отговорът е предопределен.