Здравният министър: Преглеждаме съмнителни обществени поръчки

Новото ръководство на здравното министерство е установило голямо надуване на цените в „една много голяма обществена поръчка, свързана с изследване, скрининг на две изключително важни заболявания – това е ракът на маточната шийка и раковите заболявания от колоректален тракт“. Това обяви на брифинг служебният министър на здравеопазването Михаил Околийски. Той подчерта, че финансирането за тази важна дейност е осигурено, но има хипотеза че цените са „много високо завишени и не би трябвало да се разходва никакъв обществен ресурс за нещо което не е ефективно„.

Околийски уточни, че тази обществена поръчка е приключила, но ще бъде разглеждана съвместно с Агенцията за държавна финансова инспекция и други органи. Ще бъде ревизирана и друга обществена поръчка, сключена в последния ден на предходния кабинет – за охраната на всички подструктури на здравното министерство. Тази охрана според новото ръководство е неефективна, защото самата обществена поръчка е сключена с пряко договаряне и не по най-прозрачния начин. Тя ще бъде преобявена, като се спазват всичките принципи, обеща министърът.