Депутатите призоваха МВР-шефа Емил Дечев за „Петрохан“

Няма разпореждане да се снемат обяснения от Дечев, уточни прокуратурата

Расте напрежението между изпълнителната власт и държавното обвинение по повод твърденията за оказан натиск от страна на служебния МВР-шеф Емил Дечев върху разследването на трагедията в хижа „Петрохан“ и под връх Околчица.

Днес депутатите дадоха своя принос в казуса с решението си да чуят самия Дечев. А от прокуратурата поясниха, че няма разпореждане Дечев да бъде разпитан по двата случая „Петрохан“ и „Околчица“.

Служебният вътрешен министър Емил Дечев и ръководството на Галвна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) ще бъдат изслушани днес на заседанието на народните представители във връзка с твърденията за оказван натиск от него върху разследващите случаите „Петрохан“ и „Околчица“.

Те ще се изправят на парламентарната трибуна по предложение на депутатите от ИТН Тошко Йорданов, Павела Митова и Петя Димитрова. Идеята им бе приета с 215 гласа „за“ от всички парламентарни групи.

В залата ще се явят директорът на Национална полиция Захари Васков, главният секретар на МВР Мирослав Рашков, заместник-директорът на ГДНП Иван Маджаров, началник в отдел „Разследване“ в ГДНП Миглена Радева, заместник-началник на Разследването Невелин Колев, началник на отдел „Криминална полиция“ Ангел Папалезов.

Както е известно, във вторник Софийската градска прокуратура съобщи, че са постъпили сигнали от депутат и двама представители на МВР за оказан натиск от страна на служебния вътрешен министър върху служителити,разследващи трагедията в Петрохан и под връх Околчица. Служебният МВР-шеф отрече твърденията, но по-късно стана известно, че досегашният главен секретар на ведомството Мирослав Рашков е снет от длъжност. Дечев информира още, че в МВР ще бъде назначен като изпълняващ длъжността заместник-главен секретар досегашният полицейски аташе на България в Сърбия Георги Кандев.

По-рано днес служебният премиер Андрей Гюров коментира на заседанието на кабинета, че то ще започне без вътрешния министър Емил Дечев. „Не защото ще изчезне, не защото ще скъса минискус, а защото срещу него беше задействана операция по сплашване“, заяви Гюров.

Напрежението между изпълнителната власт и прокуратурата очевидно ескалира и се наложи държавното обвинение да се обяснява какво е имала предвид с въпросната проверка. В официалната позиция на Софийска градска прокуратура за казуса с вътрешния министър Емил Дечев се посочва следното:

„По предварителна проверка, образувана по сигнали за упражнен институционален натиск и „пряка намеса в обективната работата“ на органите на МВР, участващи в разследването по досъдебните производства, придобили публичност като „Петрохан“ и „Околчица“, на 23.02.2026 г. наблюдаващ прокурор при СГП е дал подробни писмени указания на ГДБОП-МВР за извършване на конкретни действия във връзка с твърденията, посочени в сигналите. Никъде в акта си наблюдаващият прокурор от СГП не е указвал да се снемат обяснения от длъжностно лице – служебен министър на вътрешните работи, още по-малко това да бъде извършено на конкретна дата и час, включително 25.02.2026 г. – 10,00 часа“ , се казва в позицията

От СГП припомнят, че образуването на предварителната проверка във връзка със сигнал от народни представители от 51-то Народно събрание и сигнали от високопоставени служители на МВР, е изрично задължение на прокуратурата съгласно чл. 145 от Закона за съдебната власт.