„Гранична полиция“ не е имала ангажименти към групата на Калушев

Главна дирекция „Гранична полиция“ заяви в официална позиция днес, че не са били възлагани каквито и да било ангажименти или правомощия на сдружението на Ивайло Калушев. Не са били възлагани каквито и да било ангажименти или правомощия нанеправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ) от страна на Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП), съобщиха от дирекцията. „Гранична полиция“ нямат сключени споразумения за съвместна дейност с НАКЗТ, уточняват още от ГДГП.

От „Гранична полиция“ допълват, че през ноември 2024 г., поради необходимост, при изпълнение на дейност от служители на регионалната дирекция в Драгоман за пресичане на незаконна дейност по линия „нелегална миграция“ в близост до хижа „Петрохан“, на основание на член от закона за МВР от страна на неправитествената организация е бил предоставен дрон с термовизионно наблюдение. От ГДГП уточняват, че при оказаното еднократно съдействие на НАКЗТ няма възникнали инциденти.

Също така в регионалната дирекция в Драгоман не са регистрирани сигнали за превишени правомощия от страна на организацията на Ивайло Калушев.