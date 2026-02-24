Втората инстанция потвърди условната присъда за ексдепутат от ГЕРБ

Наложеното на първа инстанция условно наказание в размер на 6 месеца лишаване от свобода с 3-години изпитателен срок получи на бившият депутат от ГЕРБ Алтимир Адамов е потвърдено от Софийския апелативен съд, съобщи „Лекс“. Обвинението е за негови действия през 2020 г., докато е още народен представител, във връзка с незаконна продажба на дърва в Държавното ловно стопанство „Каракуз“.

Адамов се намесил решително за прикриване на нарушението, като отправил заплахи към горските служители, ако не прекратят проверката. Телефонът на стражаря, който се отзовал на анонимния сигнал за нарушението, започнал да звъни, докато съставя актовете на нарушителите. Като видял телефонния номер на Адамов, когото познавал, той обърнал телефона си към колега от екипа си и му казал: „Депутатът ми звъни“. Последвал словесен залп: „Ще ви разкатая фамилиите, ще ви изгоня всичките, прекратете проверката и ме изчакайте!“.

Стражарят се обадил на директора на ловното стопанство, но вместо съдействие чул същото – проверката да бъде преустановена без съставяне на акт и служителите да се приберат в Дулово. Тримата стражари отишли все пак на бензиностанцията в града съгласно нареждането на Адамов, който бил непреклонен. Извадил обаче сериозен аргумент – че може да навредят на свой колега, който решил да продаде дървата, полагащи му се безплатно като на горски стражар.

Получилият сигнала служител обаче не се примирил и на следващия ден се върнал в Ножарево с двама свои колеги и съставил актове за нарушенията. Последвал ответен удар – три дни по-късно пък му бил отнет служебният автомобил, а след 4 месеца бил уволнен дисциплинарно със свой колега. Съдът в Дулово ги възстановил обаче на работа, а те подали сигнал в прокуратурата.