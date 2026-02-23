Съдът разчиства пътя пред небостъргача в „Хладилника“

Предвиденото с подробен устройствен план от 2017 г. високоетажно застрояване до мола на бул. „Черни връх“ в кв. Хладилника“ е в брутално несъответствие с Общия устройствен план на София, но не може да бъде спряно. Това става ясно от решение на Административният съд на София-град по делото срещу заповедта на кмета Васил Терзиев за спиране на проекта чрез изменение на ПУП-а.

Тя е мотивирана с незаконосъобразност на указания по тълкуването на Закона за устройство на територията, дадени с писмо на бившия заместник-министър на регионалното развитие Савин Ковачев през 2007 г. Именно въз основа на него инвеститорът успява да постигне огромно презастрояване, надвишаващо в пъти допустимото от общия устройствен план.

До тези аргументи по същество обаче съдът изобщо не достига, сочейки изначални пороци на заповедта на Терзиев. Сред тях е липсата на придружаваща заповедта скица, както и неяснота дали служебният ПУП предвижда свързано застрояване, както и сегашният, с оглед изискването за привличане на други заинтересовани страни. От общината твърдят обаче, че скица не е нужна, тъй като параметрите на застрояване са ясни в ОУП-а, а свързаното застрояване остава.

„Става дума за проект за кула с 55 етажа и височина 215 метра върху терен от около 6,7 декара. По одобрения през 2017 г. план е допустимо застрояване с разгъната площ около 91 650 кв.м. Съдебната експертиза по делото посочва, че това надвишава повече от четири пъти показателите, които Общият устройствен план допуска за тази зона. Именно заради това общината направи опит да измени плана и да върне параметрите в допустимите граници“, коментира общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев.