ГДБОП удари фабрика за фалшиви дипломи

Разследване на ГДБОП доведе до удар срещу фабрика за фалшиви дипломи за висше и средно образование, различни удостоверения, сертификати и др. Документите са имитирали свидетелства за завършено образование в НБУ, УНСС, НСА, СУ и медицинските университети. При извършените действия по разследването са открити множество празни бланки, заготовки, печати на различни университети, училища, нотариуси и частни фирми, както и материали и специализирана техника за дигитален печат.

Работилницата е била разположена в сградата на бивш индустриален обект. Помещението е било наето и прикрито между други фирми, извършващи легална дейност. Специализираната операция е проведена в условията на неотложност на 20 февруари 2026 г в София. Материалите са докладвани на Софийската районна прокуратура, като по образуваното досъдебно производство е задържан и обвинен мъж, за когото ще се иска постоянна мярка задържане под стража.