Спънаха Брендо на излизане от затвора, ще лежи

Софийският градски съд прекрати производството по предсрочното освобождаване на Евелин Банев – Брендо. Определението подлежи на жалба и протест.

По време на заседанието Брендо се включи по видеовръзка от затвора. Докато протичаше разглеждането на предложението за освобождаването му, Брендо дъвчеше невъзмутимо дъвка, а когато стана ясно, че делото се прекратява, Банев измърмори нещо, стана и си тръгна към килията.

Предложението за условно предсрочно освобождаване беше внесено от директора на затвора в София Борислав Чорбански, заради което той беше временно отстранен преди месец от бившия министър на правосъдието Георги Георгиев. Причината е, че Чорбански поискал свобода за осъдения на 10 г. затвор Банев, без да уведоми никого за това. Мотивите му за освобождаването на Брендо бяха, че е излежал повече от половината си присъда и се е поправил.

Въпреки това производството влезе за разглеждане, но упълномощеният представител на настоящия началник на Софийския централен затвор оттегли искането и така производството бе прекратено.

Според прокурор Ангел Кънев Брендо трябва да направи ново искане към изпълняващия функциите началник на Централния Софийски затвор, който смени временно отстранения Борислав Чорбански.

Банев бе наречен „кокаинов кра“л“ и излежава у нас 6-годишна присъда за лишаване от свобода за участие в престъпна група и пране на пари, придобити от трафик на наркотици. На 24 юни 2024 г. той се предаде в софийския затвор, след като беше обявен за международно издирване през 2018 година.

Софийският апелативен съд окончателно реши, че Брендо ще изтърпи у нас общо наказание от десет и половина години при първоначален строг режим. От този размер бяха приспаднати почти една година в ареста в Италия, както и времето, в което Банев е в затвора в София.

Присъдата в Италия на Банев е 20 години затвор за трафик на наркотици и за ръководител на престъпна група. В Румъния той е осъден на 10 години и шест месеца. Според българското законодателство за тези престъпления се налага по-леко наказание.