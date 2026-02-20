Правосъдният министър Янкулов свиква ВСС заради Сарафов

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов информира днес, че свиква заседание на пленума на Висшия съдебен съвет на 26 февруари с единствена точка в дневния ред: определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор.

Във Фейсбук правосъдният министър написа следното:

„В мотивите си насочвам към становището на Наказателната колегия на Върховния касационен съд, че след 21.07.2025 г. Република България няма легитимно изпълняващ функциите на главен прокурор. А състояние, при което върховните съдии не признават главния прокурор, е нетърпимо в правовата държава.

Вече повече от половин година прокуратурата – един от най-важните държавни органи с ключови правомощия в правосъдието, функционира без да са налице необходимите гаранции за точното и еднакво прилагане на законите от всички прокурори, които гаранции Конституцията персонализира във фигурата на главния прокурор.

Това делегитимира и лишава от обществено доверие не само тази институция, но и правосъдието в България.

Във вече близо тригодишния си нелегитимен „фактически мандат“ Борислав Сарафов не е извършил нито едно действие, изграждащо обществено и професионално доверие относно управленските си качества. Той не изпълни нито една от ключовите си заявки, дадени, когато зае поста. Например да чисти прокуратурата от мрежата за паралелно правосъдие „Осемте джуджета“, разплитането на която според самия него е „ключов залог за по-нататъшното нормално функциониране на цялата институция прокуратура“.

Подробно съм мотивирал защо считам, че именно пленумът на ВСС е компетентен да се произнесе относно повдигнатия въпрос“, пише още правосъдният министър Андрей Янкулов.