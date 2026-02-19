Форсират достъпа на граждани до държавен дълг

По-кратък срок за обществено обсъждане от 14 дни е заложил досегашния редовен кабинет за Постановлението за създаване на Координационен съвет към Министерския съвет, който да осигури междуинституционална координация на първичното предлагане на ДЦК, насочени към индивидуални инвеститори. Кратките срокове са заложени още в План за действие, неизпълнението на който би довело и до неспазване на срока 31 декември 2026 г. за реализиране на първата емисия на ДЦК, съгласно Решение № 953 от 30 декември 2025 г. на Министерския съвет.

Редовният кабинет прие на последното си заседание за миналата година Стратегия и Концепция за организация на първично предлагане на държавни ценни книжа, насочени към индивидуални инвеститори. Целта е масовизиране на участието на гражданите, които ще имат директен дигитален канал за покупка на ДЦК чрез специален уебсайт и мобилно приложение, а също и физически – чрез „Български пощи“. Предвижда се и първичното записване от индивидуални инвеститори да е без такси и комисиони, като разходите по организацията на пласирането се поемат от емитента в рамките на цената на финансирането.