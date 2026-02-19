КС: Може да минеш на технически преглед при неплатени глоби

Конституционният съд отряза с единодушие забраната за технически преглед на автомобилите, чиито собственици са с неплатени глоби. Тя беше въведена с чл. 147, ал. 9а от Закона за движението по пътищата, но разпоредбата така и не влезе в сила, тъй като беше приета с отложено действие – от 7 май 2026 г. Изискването е да са платени всички санкции за нарушения на пътя, наложени с наказателно постановление или фиш, при това не само от собственика, но и от вписания в свидетелството за регистрация ползвател, както и от представящия автомобила за проверка на техническата изправност. КС беше сезиран от омбудсмана Велислава Делчева.

„Санкционирането на длъжника в случая е чрез ограничаването му при изпълнение на негово законово задължение, което само по себе си е ограничение на собствеността, установено в обществен интерес. Предвид това няма как да се приеме, че е постигнат баланс между обществения интерес и защитата на основните права, а в случая са противопоставени два обществени интереса – безопасността на движението по пътищата и събирането на публичните вземания. Събираемостта следва преди всичко да се обезпечи чрез ефективно проведено изпълнително производство, насочено не към самоцелно санкциониране на личността на длъжника, а най-вече към издирване на неговото имущество и събиране на установеното парично вземане по най-подходящия и бърз начин в полза на кредитора“, мотивират се конституционните съдии.

Това решение е поредното, с което КС пази неизрядните шофьори от плащане на наложените им глоби. С подобни мотиви беше отрязана възможността за временно отнемане на книжката и спирането на колата от движение, както и забраната за издаване или връщане на отнета книжка. Правозащитни актове, водещи в крайна сметка до чувство за безнаказаност на пътя с убийствени резултати.