Готов е проектът на Закон за Европейския портфейл за цифрова самоличност

Министерството на електронното управление откри обществената консултация по проекта на Закон за Европейския портфейл за цифрова самоличност. Законът трябва да регламентира национална правна рамка за прилагане на два еврорегламента, гарантирайки правото на всяко физическо и юридическо лице да разполага с цифровия портфейл при спазване на принципа на доброволност и безплатност за физическите лица. Създаване и поддържането на портфейла трябва да бъде с високи стандарти за сигурност, оперативна съвместимост и защита на личните данни, включително чрез ясни правила за достъп до автентични източници на данни и предоставяне на атрибути.

Цифровият портфейл ще улесни достъпа до публични и частни услуги по електронен път в страната и в рамките на вътрешния пазар, включително чрез въвеждане на задължения за приемане на портфейли от определени доверяващи се страни и от доставчиците на електронни административни услуги. Осигурява се и възможност за безплатно подписване с квалифициран електронен подпис за непрофесионални цели. Въвежда се надзор и контрол (включително принудителни административни мерки и санкции), както и прозрачност чрез доверителни списъци и механизми за уведомяване и сътрудничество с Европейската комисия и другите държави членки.