Следи от фенобарбитал са открити в кръвта на Ивайло Калушев

Работата по случаите „Петрохан“ и „Околчица“ продължава

Заместник-апелативният прокурор на София Наталия Николова заяви днес на брифинг, че събраните досега доказателствата сочат, че при „Петрохан“ става дума за самоубийство, а при „Околчица“ става дума за убийство и последвало самоубийство.

Разследващите по случаите „Петрохан“ и „Околчица“ предоставиха още подробности по двата случая. В брифинга участваха директорът на ГДНП главен комисар Захари Васков, заместник директорът на ГДНП старши комисар Иван Маджаров и началникът на отдел „Криминална полиция” към Национална полиция комисар Ангел Папалезов. Те дадоха нова информация и повече яснота относно хода на разследванията по случаите „Петрохан“ и „Околчица“.Събраните доказателства според прокуратурата разкриват картина, която противоречи на ценностната ни система и е шокирала дори опитни магистрати, стана ясно на пресконференцията.

Версиите за самоубийство, убийство и последвало самоубийство

се потвърждават от експертизите. Открити са барутни частици по ръцете и дрехите на загиналите, ДНК по оръжията и следи от фенобарбитал в кръвта на Ивайло Калушев. Разследващите твърдят, че на местопрестъплението не е имало други лица. Изключение прави само появата на Деян Илиев на 2 февруари в 10.44 часа сутринта, сочат данните от разследването. Той е свидетелят, която е сигнализирал за случилото се в хижата. Деян Илиев се намира в чужбина, защото е свидетел и няма ограничение за напусканен на страната, поясниха разследващите.

Апелативният прокурор на Апелативна прокуратура-София Наталия Николова заяви, че работата по случая не е спирала, работи се и в момента. „Искаме да наредим всички парчета от пъзела на тази трагична история и да съберем всички доказателства – да изясним фактите, да посочим мотивите за тези деяния, защо се случи това и кой е виновен“, заяви тя.

„Събраните до момента доказателства наистина противоречат на ценностната ни система, на приетите норми на човешките взаимоотношения. Част от тях шокират и напълно осъзнавам, че има хора, които трудно ги приемат. Самата аз не съм имала толкова сложен случай. Уверявам ви, че този случай е изключително тежък“, допълни тя.

Към настоящия момент доказателствата сочат, че при „Петрохан“ става дума за самоубийство, а при „Околчица“ става дума за убийство и последвало самоубийство. Разсрледващите са категорични, че не е имало други лица на местопрестъплението в нощта, в която е настъпила смъртта на тримата мъже на Петрохан. „Част от камерите на Петрохан се включват и изключват само при движение – на хора, животни и по време на пожара. Част от камерите са унищожени, а други изобщо не са работили“, коментира прокурор Николова.

Телата на Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Васивев са намерени пред хижа „Петрохан“ от

свидетеля Деян Илиев, който подава сигнал

за простреляните и за палеж в хижата. „Деян е свидетел по делото и е разпитан два пъти, както и съпругата му в присъствие на адвокат. Свидетелят се намира в чужбина. Той е свидетел по делото, той не е обвиняем. Няма основание да му бъде повдигнато обвинение, нямаме законно основание да му забраним да пътува и не може да бъде ограничаван в това му право“, заяви прокурор Николова.

Допълнителни експертизи доказват наличие на барутни частици по ръцете на Пламен и Дечо, а по ръцете на третия – Ивайло, има кръв, но са открити барутни частици по ръкавите на дрехите му. По оръжията е установено ДНК и на тримата мъже.

Относно случая „Околчица“ по дрехите и ръкавите на Калушев и Николай има следи.

В кръвта на Калушев има наличие на фенобарбитал,

което е успокояващо хипнотично средство.

Претърсена е и къщата на Ивайло Калушев в село Българи. Адресът там е обезпечен веднага след установяване на случилото се в Петрохан. Извършено е претърсване и изземване в същия ден. Там е намерена религиозна литература, идентична с тази, която е намерена в хижата в Петрохан. Иззети са веществени доказателства, които имат интимен характер.

Прокурор Наталия Николова коментира и сигналите, постъпили срещу действията на групата.

Първият сигнал е до ГДБОП, който след извършена проверка, не е постъпил в прокуратурата.

Вторият сигнал се отнася до Борислав Сандов,

с който е сключено споразумението с въпросното НПО. Той е към Софийска градска прокуратура. Предприети са множество следствени действия и към момента по преценка дали да повдигне обвинение на конкретно длъжностно лице.

По отношение на Районна прокуратура Костинброд – там е налице сигнал от бабата и дядото на 8-годишно момче. Не е установено изтичане на информация и съответните служби са започнали проверка на място и така групата на Ивайло Калушев е разбрала за предприетите действия от институциите. Известно е, че там детето е със съгласието на родителите, които отричат всякакви престъпни посегателства спрямо детето им. Два дена по-късно има нотариално заверено искане от бабата и дядото за оттегляна на сигнала.

„Сами видяхте реакцията на родителите – едните изобщо не са повярвали на детето си, а други са обвинили собствените си деца за това, което се е случило“, обобщи Наталия Николова. Тя отрече, че има данни за вербуван или действащ агент на ДАНС сред загиналите.

Шефът на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков коментира и резултатите от проверката в две РПУ-та, във връзка с

издадените разрешителни за оръжия на Ивайло Иванов.

Разрешителните са за 16 позиции, подчерта Васков. Това означава, че има има разрешителни за пушки, пистолети и два заглушителя. Оръжията са придобивани в различен период от време, с анекси към издадените вече разрешителни.

Според заместник-директорът на ГДНП Иван Маджаров, че от огледа и аутопсията на Пламен Статев става ясно, че изстрелът от огнестрелно оръжие е бил в дясното слепоочие. При Ивайло Иванов се установяват две наранявания – едно под брадичката и още една огнестрелна рана в лявото слепоочие. Вторият изстрел е причинил смъртта. Дечо Василев също е бил с огнестрелна рана в дясно. И тримата не са били употребили алкохол в близките часове преди смъртта.

В рамките на двете разследвания са

разпитани като свидетели близки на загиналите.

При разпита на Яни Макулев, баща на 15-годишния Александър се установява, че синът му е отишъл да живее при Ивайло Калушев заради проблеми в семейството и бизнеса му. Бащата е виждал сина си последно през ноември 2025 година. Александър е бил записан в училище „Космос“ 2022 г., като през учебната година 24-25 има 106 извинени отсъствия. През следващата са 45 извинени отсъствия. Бащата Яни Макулев е отписал сина си от училището.

Разпитана е била сестрата на загиналото момче, Елизабета Макулева. Тя е заявила, че веднъж е ходила до хижата през април или май 2025 година и е видяла брат си само за 5 минути.

Бащата на загиналия Николай Златков е заявил, че синът му е отишъл да живее при Ивайло Калушев, защото не искал да ходи на училище поради проблеми там.

Бащата на Валери Андреев заявява, че мотивите, поради които е оставен при Калушев, са употребата на марихуана. Той е съобщил пред полицията, че съпругата му София Андреева е измъкнала от него 750 000, за да спонсорира Ивайло Калушев.

Установени и разпитани са хората с АТВ-тата,

за които Деян Илиев е информирал колегите си от хижата. Те са общо 12 души, които с АТВ-тата са се събрали в района на село Чибаовци и саа тръгнали към Годеч и село Гинци. В Гинци те са престояли в тукашно заведение, след отва се отправили към хиха Петрохан. По пътя срещнали джип Фолксваген Туарег, с двама души в него, с които разменили кратки реплики. След това продължили към село Браковци, където към 17.15 часа срещнали и брандираната „Тойота“ на рейнджърите. Към 18 часа хората с АТВ-тата пристигнали в село Искрец, където се разделили.

Разследващите разкриха, че има общо 6 камери в района на хижата, от които са свалени и продължават да се обработват записи. С най-много информация е една от камерите, наречена „Камера Паркинг“, която дава поглед върху задния вход на хижата. ОТ записите й става ясно, че на 31 януари Ивайло Калушев е пристигнал в хижата и е посрещнат от Ивайло, Дечо и Пламен. На кадрите се вижда как

те коленичат и с поклони посрещат лидера си Калушев.

Следват кадри от появилия се вече запис от прощаването на тримата. Те се появяват отново в 19.38 часа на 1 февруари. Малко след това започва и пожара в хижата, като първо е подпален първия етаж. По време на разгарящия се пожар се чуват гърмежи.

Има запис от 10.44 часа на 2 февруари, когато в района на хижата пристига Деян Илиев. Той престоява на мястото около 8 минути, след което напуска района. После камерата е запечатала пристигането на групата за тактически действия към ГДНП. От обследването на района е станало ясно, че не са открити никакви други следи в района на хижата.

Камерата, разположена на централния вход на хижата, е изгоряла и стопена. Точно тя гледа към мястото, на което са открити телата на Ивайло, Дечо и Пламен. ДВР-ите също са стопени от пожара, уточниха разследващите.

На въпрос дали ще бъдат повдигнати обвинения срещу бившия министър Борислав Сандов, прокурор Наталия Николова заяви, че има образувано досъдебно производство в Софийска градска прокуратура. По преценка на наблюдаващия прокурор ще стане ясно дали ще бъде повдигнато обвинение на Сандов, заяви Николова.