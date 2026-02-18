Разкриха отвличане и дрога в „Студентски град“

Столични криминалисти разкриха извършителите на отвличане в София, съобщиха от СДВР. По време на акцията са намерени и наркотици.

Преди два дни е бил получен сигнал от лице, държано против волята му в апартамент в жк. „Студентски град“. Извършена е проверка на адреса.

В апартамента са били установени двама криминално проявени младежи на 18 и 21 години, както и 20-годишният подател на сигнала. По негови данни е бил държан насила там от януари 2026 година.

Намерени са 85 пликчета, съдържащи вещества на бучки, прах, кристалообразно вещество и растителна маса, както и таблетки и мобилни телефони.

Иззетите вещества са коноп, метамфетамин и кокаин – с тегло над 110 грама. Материалите са докладвани в прокуратурата. На задържаните мъже – на 18 и 21 години, е повдигнато обвинение и са арестувани за 72 часа.