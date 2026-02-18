Новият градски прокурор на София е Емилия Русинова. Днес прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе избори и определиха досегашната и.ф. градски прокурор Русинова за поста.

Претендент за поста бе и следователят Бойко Атанасов, но той не бе подкрепен от колегията. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в седемдневен срок от обявяването му.

Русинова пое поста след пенсионирането на Илиана Кирилова. В средата на май миналата година конкурсът за градски прокурор на София пропадна, след като единственият кандидат – Ангел Илиев, се отказа в средата на процедурата.

Градската прокуратура е от ключово значение за държавното обвинение, тъй като е единствената, която може да разследва лица с имунитет.

Ръководителят на СГП трябва да поема отговорност, да взима бързи решения, да има опит, умения за работа в екип, да бъде ръководител, който да обединява и да вдъхва увереност, смятам, че притежавам тези качества и съм ги показала, каза прокурор Емилия Русинова при представянето си.

Тя отбеляза, че в работата си до момента като ръководител винаги е успявала да създаде много добри колективи. За основните си приоритети Русинова отбеляза осигуряването на благоприятна работна среда, контрол върху разследванията, които продължават необосновано дълго, недопускане на произнасяне извън сроковете по НПК, подобряване качеството на прокурорските актове, равномерна натовареност между магистратите. Като друг основен приоритет тя посочи осигуряването на благоприятна работа среда – основана на професионализъм, уважение, диалог и толерантност.