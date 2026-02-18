Антикорупционен фонд се оправдава за интереса си към сигналите срещу Калушев

Фондация „Антикорупционен фонд“(АКФ)излезе със спешна позиция относно интереса си към дейността на Сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии“ на Ивайло Калушев, в чиято защита са отправени питания по реда на Закона за достъп до обществена информация. За тях стана ясно от доклада на Инспектората на МВР относно получените сигнали срещу дейността на Калушев, сред които питанията на „АКФ“ се открояват фрапиращо.

Съгласно доклада на МВР през август 2024 г. във ведомството е постъпило заявление с въпроси на АКФ относно сдружението на Калушев. Това става много, след като срещу дейността му са постъпили сигнали за самоуправство, педофилия и сектантски практики, по които службите и прокуратурата са правили безрезултатни и явно прикриващи проверки. Потресаващ сред тези случаи е бруталният натиск срещу дядото и бабата на едно от децата при Калушев да оттеглят категорично основателните си и правдивид сигнали си срещу него.

След всичко това „Антикорупционен фонд“ пита МВР за образуваните преписки и течащи

проверки относно дейността на Калушев, но в обратен контекст – имало твърдения,

че проверките са във връзка с активната дейност на Сдружението и членовете му в защита на

околната среда и по-конкретно във връзка с подадените от тях до компетентните органи

множество сигнали за нарушения на законодателството по опазване на околната среда.

Въпросът е дали от АКФ са били толкова наивни, че да бранят „агенцията“ на Калушев без оглед на всичките странности в дейността и поведението на групата. В позицията си АКФ признава за подаденото заявление за достъп до обществена инфармация, което пратили до МВР, прокуратурата и антикорупционната комисия. От фондацията посочват, че това е част от работата й по гражданско наблюдение на дейността на институциите. И че не това не може да е оказване на натиск, доколкото фондацията е гражданска организация.

„Подаването на заявленията в конкретния случай е провокирано именно от получена от нас информация за институционален натиск върху гражданска организация, която информация целяхме да потвърдим или отхвърлим. Отговорите на компетентните органи бяха лаконични. МВР и Прокуратурата на Република България прецениха, че информацията е обществена и ни предоставиха достъп. Докладът на МВР констатира и редица слабости в начина, по който институциите са водили разследващата работа по подадените сигнали. Разликата между изнесеното в доклада и отговора, даден на запитването на АКФ от август 2024 г., показва, че е трудно да се говори за какъвто и да било натиск върху МВР, прокуратурата и КПК. Напротив – въпреки подадените от нас заявления, не ни е предоставена пълна и точна информация, а в действията на институциите по случая остават множество въпросителни, на които те дължат подробен отговор“, пишат от АКФ.