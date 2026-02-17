Съдии оцениха един тестис на 2 500 лева

Пловдивските съдилища оцениха един тестис на 2500 лева. Ценообразуването е резултат от решенията на Районен съд и Окръжен съд-Пловдив по дело за нанесена телесна повреда при урологична операция.

Обект на хирургическата намеса е млад пловдивчанин, който останал без левия си тестис след усложнения. Седем години след операцията урологът, извършил интервенцията, е освободен от наказателна отговорност, но е глобен с 2500 лева. Окръжният съд в града на тепетата е потвърдил решението е на първоинстанционния Районен съд в Пловдив.

Пациентът имал проблеми с тестисите още от 2011 г., бил е опериран, но през есента на 2018 г. отново се появили тежест и болки. Той бил насочен към уролог, който установил, че има нови кисти в левия тестис. Пациентът бил опериран на 18 март 2019 г. и два дни по-късно мъжът бил изписан.

Възстановяването обаче не вървяло добре. Раната гноясала, наложило се да се правят промивки и няколко кюретажа за отстраняването на некрозирала тъкан. Болките продължавали и в крайна сметка пациентът потърсил помощ в друга болница, където на 20 май 2019 г. тестисът бил премахнат.

Най-интересното е, че по време на операцията на мястото били намерени два 2 копринени конеца от предишната лекарска намеса.

Разлъката на младия мъж с единия му тестис е било преценено като средна телесна повреда, като Районна прокуратура в Пловдив започнала досъдебно производство. Били назначени 4 съдебномедицински експертизи, според които до некроза се стигнало, защото след операцията докторът поставил така копринените конци, че те възпрепятствали кръвоснабдяването.

След това Районният съд назначил нова експертиза, чието заключение обаче е, че имало усукване на тестиса.

Този извод не бил подкрепен от данните в медицинската документация, преценили съдиите от второинстанционния Окръжен съд. Лекарят бил признат за виновен, но е наказан само административно, защото имал чисто съдебно минало и добри характеристики като професионалист.

Историята на левия тестис е приключена завинаги, решението на втората инстанция е окончателно.