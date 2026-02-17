Доклад на МВР за сигнали срещу сдружението на Ивайло Калушев

Вътрешното ведомство публикува днес съобщение, че е била извършена проверка дали в министерството има данни за сигнали, смързани със сдружението на шестимата рейнджъри, намерени мъртви в хижа „Петрохан“ и под връх Околчица.

В съобщението се посочва следното:

В изпълнение на заповед на министъра на вътрешните работи от 5 февруари 2026 г. комисия от Дирекция „Инспекторат“ изготви доклад за извършената проверка на сигнали, свързани със сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии“ и работата на служители от структури на МВР по тях.