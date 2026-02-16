„Починал“ гурбетчия тръгна да сменя документите си за самоличност

Районна прокуратура-Стара Загора привлече като обвиняеми трима души, „погребали“ един от тях в с. Ягода, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора. Двама от обвиняемите – живеещи и работещи в Англия майка и син, отишли при третия – общопрактикуващ лекар, с искане да издаде съобщение за смърт на младия мъж. Джипито се съгласило, а фалшивият документ бил преставен на кмета, който пък издал въз основа на съобщението акт за смърт.

