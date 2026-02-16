Обрат в делото за убийството на Евгения Владимирова през 2021 г., чието тяло бе намерено натъпкано в куфар, захвърлен във водоем. Софийският апелативен съд оправда напълно Пламен Владимиров и измени присъдата на сина му Орлин Владимиров, който получи 20 години затвор при първоначален строг режим. Присъдата подлежи на обжалване и протест.

Както е известно тялото на Евгения беше открито през 2021 г. в куфар във водоем. Според обвинението престъплението е извършено по особено мъчителен начин. На 20 октомври 2023 г. Софийски градски съд определи лишаване от свобода до живот за баща и син Владимирови.

В края на миналата година Върховният касационен съд обаче върна на Софийския апелативен съд делото срещу Орлин Владимиров и баща му Пламен Владимиров за ново разглеждане. Тогава ВКС прецени, че апелативните съдии са допуснали процесуални нарушения -съдът е изключил от подлежащите на обсъждане доказателства показанията на полицейските служители, пресъздали съдържанието на „оперативните беседи“, проведени с подсъдимите.

Апелативният съд в София беше потвърдил изцяло присъдата на Софийски градски съд, с която на Орлин Владимиров и на баща му Пламен Владимиров бе наложено наказание „доживотен затвор“ за умишленото убийство на Евгения Чорбанова.