Удариха банда, отмъкнала десетки имоти

Софийска градска прокуратура е привлякла като обвиняеми седем лица за организирана престъпна група, действала 7 години на територията на София, Перник и Кюстендил. Мошениците, двама от които са ръководители на бандата, прилагали различни престъпни схеми, като са повдигнати обвинения и за вторични деяния като документни престъпления и измами, за лъжесвидетелстване пред нотариус, както и за пране на пари. Отделно са налице данни за участие в групата и на други, неустановени към момента лица.

Събраните по досъдебното производство доказателства обосновават включване в обвинението на 25 имота, но информацията е за придобити от групата повече от 50 имота. Иззети са множество веществени доказателства, сред които книжа, мобилни телефони, флаш-памети, неистински документи и такива с невярно съдържание, голямо количество злато, както и пари. Разпитани са множество свидетели, изискани са справки от мобилните оператори, провеждани са работни срещи между разследващите структури за координиране на всички действия.

Четирима от обвиняемите са задържани за срок до 72 часа, двама са задържани по друго дело, а един е обявен за общодържавно издирване. Спрямо трима от обвиняемите е взета мярка за неотклонение задържане под стража, четвърти е с мярка парична гаранция в размер на 2000 евро, както и със забрана за напускане на страната.