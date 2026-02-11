Митничари иззеха контрабандни цигари на Дунав мост

Над 244 340 къса цигари иззеха митнически служители на ТД Митница Русе при проверки в района на граничния преход при Дунав мост – Видин. Цигарите са открити при два случая – укрити в пратка с мебели, както и в естествени кухини на автомобил.

На 6 февруари 2026 г. в района на Дунав мост 2 Видин – Калафат митническите служители откриват 220 020 къса цигари, скрити в кухини на мебели. Нарушението е констатирано при проверка товарен автомобил със старозагорска регистрация, управляван от български гражданин. Водачът е обяснил, че превозва мебели, бутилки и метални части за Белгия. В представената от него международна товарителница са били описани 15 пакета с тегло 400 кг, като документът е бил без номер.

Митническите служители извършват физическа проверка при която установяват , че във всичките 15 бр. тапицирани мебелни панели са укрити цигари с турски акцизен бандерол от различни марки. Общото им количество е 11 001 кутии (220 020 къса) с пазарна стойност в размер на 39 045,62 евро. Под ръководството на Районна прокуратура – Видин се води досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК. С постановление на прокурор водачът на превозното средство – 54-годишния И.И., е привлечен в качеството на обвиняем. Разследването по делото продължава.