Половината от младите българи минаха на изкуствен интелект

Точно 50 % от българите на възраст 16-24 години са използвали през миналата година инструменти за генеративен изкуствен интелект, сочат данни на Евростат. Така България се нарежда във втората половина на таблицата по този показател в Евросъюза. Най-често технологията се ползва за лични цели (44,2%), за формално образование (39,3%), а професионалната употреба е най-ниска (15,8%), което се обяснява с това че много млади хора все още не са навлезли на пазара на труда.

Първенците в ЕС сред младите са Гърция (83,5%), Естония (82,8%) и Чехия (78,5%). След нас пък са Румъния (44,1%), Италия (47,2%) и Полша (49,3%). Два пъти по-нисък е делът на ползващите изкуствен интелект сред европейците на възраст 16-74 години (32,7%), като с разлики в съотношението това е валидно във всички страни – членки.