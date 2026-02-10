„Да, България“: Защо се регистрират НПО като „национални агенции“?!

„Един от въпросите по случая „Петрохан“ е защо е допустимо да бъде регистрирано НПО с наименование „Национална агенция“. Отговорът е, че не би трябвало, но за съжаление законът го позволява. И това е видимо от близо 60 регистрирани „национални агенции“ и „български агенции“, и още стотици регистрирани „агенции“ – както като юридически лица с нестопанска цел, така и като търговски дружества. Повечето НПО-та с такива наименования са регистрирани от съда, преди тази дейност да бъде преместена в Агенция по вписванията.“

Това написаха от „Да, България“ в своя позиция във връзка с организацията на Ивайло Калушев „Национална агенция за контрол на защитените територии“. Преди това от правосъдното министерство съобщиха, че започват проверка в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписвания, чиито длъжностни лица одобряват всяка заявка в тази насока. Проблемът с абсурдните и измамни наименования в неправителствения сектор е крещящ от години, но всички институции се правят че не го забелязват.

„Добре е, че Министерството на правосъдието е изискало проверка по случая. Тази проверка ще установи горното – че такива дружества и организации са регистрирани многократно, без значение от това кой е министър, и не са резултат от политически натиск. След като вчера внесохме проект на решение за предоставяне на всички документи и доклади от ДАНС и прокуратурата на парламента, днес внасяме изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на Търговския закон, така че да бъде ясно уредена забраната за използване на имена, които приличат на такива на администрации и държавни органи“, посочват от „Да, България“.