Убийство с последващо самоубийство или самоубийство?

Продължава работата по случаите „хижа Петрохан“ и Околчица

Разследващите дадоха подробности за гибелта на шестимата рейджъри

Днес, 09.02.2026 г., заместник-апелативният прокурор на Апелативна прокуратура-София Наталия Николова и окръжният прокурор на София Христина Лулчева, съвместно със Захари Васков, Ангел Папалезов от националната полиция, експерти от Клиника по деонтология и седабна медицина, Институт по психология, Институт по криминалистика в МВР дадоха подробности във връзка със случаите в хижа „Петрохан“ и под връх Околица.

Брифингът бе открит с изрично предупреждение, че разследванията и на двата случая продължават, фактите все още са първоначални.

Христина Лулчева от Окръжна прокуратура- София е наблюдаващ прокурор по двете разследвания.

По случаите има образувани две досъдебни производства. По първото, за слуилото се в хижа Петрохан досъдебното производство е за смъртта на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев.

На 2 февруари е бил получен сигнал за пожар и намерени три тела пред хижа „Петрохан“. Веднага са били изпратени екипи на полицията. Веднага са били назначени експертизи по образуваното дело за убийство на трима души, иззети са доказателства, сред които религиозна литература.

Под наблъдението на Окръжна прокуратура-София са назначени 18 експертизи – деонтологични, съдебни, балистични, ДНК-експертизи. Има и 8 технически експертизи- на записи от камери, памет-карти, компютърни конфигурации. От телата е иззет биологичен материал.

Назначени са и пожаро-технически експертизи, както е проверявана информация по Закона за електронните съобщения, придобита от мобилните телефони на жертвите. Проверяват се банкови сметки, разпитани са 15 свидетели – близки на жертвите, деца, родители.

Ангел Папалезов от Главна дирекция „Национална полиция“ обясни, че са открити записи от камери в района на хижата. Записите от камерите в самата хижа са унищожени от пожара.

Според Захари Васков от ОДМВР-София на мястото на местопроизшествието са били изпратени екипи на дирекцията, националната полиция, криминолози. На мястото не е имало служители на ДАНС, изрично подчерта Захари Васков.

Пред входа на хижата са намерени три тела, два пистолета и една пушка. Разпитани са били свидетели, близки и е установено откога жертвите са пребивавали в хижата. Изяснено е, че те са били общо шестима, установени са и автомобилите, с които са се придвижвали.

С помощта на екипи от дирекциите в Бургас, Габрово, Монтана и СДВР е проследено движението на кемпера на Ивайло Калушев. Установено е, че той има имот в село Българе, като екип на ОДМВР-Бургас е изяснил, че Калушев, Александър Макулев и Николай Златков са пребивавали в селото от 27 до 31 януари. След като извършили някакви строително-монтажни работи по къщата, те са напуснали селото.

От камери на АПИ е изяснено движението на кемпера от Българе, до София и хижа Петрохан. Записи от камери, намиращи се наблизо извън хижата, показват , че тримата са пристигнали там. На един от записите, направен на 1 февруари сутринта в 10ч 08 минути се виждат как облеченият с червено яке Иво Калушев и 15-годишният Александър се сбогуват с Иво Иванов, Дечо и Пламен.

По късно, около 16 часа същия ден, тримата, останали в хижата са заснети пред входа й, как коментират заминаването на приятелите си. Това са гласовете на Дечо, Пламен и Иво.

На втория запис, открит от външната камера, на 1 февруари в 20ч и 44 минути се вижда как тримата опожаряват хижата.

Пожарът е умишлено запален във вътрешността на хижата, заявиха екперти от пожарната служба. За по-сигурно тримата са разпилели по пода пелети, напоени с бензин, струпали са хартия и книги. Няма следи от къси съединения, не са открити повредени отоплителни уреди, газовата техника в хижата, вклюително и бутилките, са били изправни.

Пожарът в хижата е бил погасен в 2ч и30 м. на 3 февруари, заявиха от противопожарната служба. Огледът на мястото е бил преустановен на 2 февруари, защото пожарът отново се е разгорял.

От мига на сбогуването на шестимата, няма данни къде се е движил кемпера на Калушев. В рамките на разследването се е наложило преглед на стотици камери на АПИ. Установено е, че на 1 февруари, късният следобед, кемперът е засечен последователно на изхода на Вършец, после село Стояново, Бели извор, а в 17,22 във Враца.

По време на разследването екипи на полицията са претърсвали раайоните местностите, походящи за бивакуване на групата. Установено е, че в кемпера е имало Старлинк станция, мобилните им телефони са били изключени. Станцията се е вкючила в определен момент, но без да последвала каквато и да е информацио от предаване.

От разпит на роднина на едно от непълнолетните лица, то е разказало, че от месец-два обитателите в хижата са били отчаяни от безсилието си в домогване на целите си, изпаднали в депресия, не виждали подкрепа от и.държавата и по тази причина изгубили вяра в смисъла от дейността си. Според разказа на момчето, смъртта била единственият изход.

В хижата е открита литература от сферата на тибетския будизъм. Установено от разпити на свидетели е, че обитателите на хижата са изучавали будизма и духовните му практики. Задължително условие за пребиваване в хижата е практикуването им, са изяснили разследващите.

Екперти по съдебна медицина разкриха, че на следващия ден след намирането на телата пред хижа Петрохан са били готови експертизите за труповете. Има и готови част от експертизите за телата, открити и под Околчица.

Според изследванията, трите тела пред хижата са с огнестрелни рани в областта на главите. Изстрелите са от упор, като доц Александров подчерта, че те са били дадени от разстояние, удобно за ръката на всеки от мъртвите.

Кремена Илиева от Института по криминалистика заяви, че във връзка със случаите са назначени 11 експертизи. Пред хижата са намерени 4 гилзи от два пистолета и една пушка. Върху оръжията са намерени ДНК-следи от тримата, разкри Илиева.

Извършват се все още огледи на открития под Околчица кемпер на Иво Калушев. Вътре, при огледа са открити телата на Калушев, Николай Златков и Александър Макулев. Тялото на 15-годишното момче е било открито в клекнало положение, със сплетени пръсти на двете ръце. Александър и Никжолай са с рани на главите. Няма открити следи от борба и травми. Основните версии по случаите в хижа Петрохан и Околчица са убийство с последващо самоубийство, разкри Ангел Папалезов от националната полиция. Не са установени следи от трети лица на местопроизшествието, заяви той.

Трима от обитателите на хижата са с издадени разрешителни за оръжия, стана ясно на брифинга. Стана ясно също, че разследващите са открили и кое е болното момиче, за което става дума в СМС-а на Калушев до майка му. То е разпитано, разпитани са и родителите му, заявиха разследващите.

Работата по случаите продължава, ще бъдат дадени допълнителни подробности, обещаха от прокуратурата.