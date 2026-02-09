Турчин в контрабанда на британски лири, скрити под верига

Свиленградското отделение на районната прокуратура в Хасково разследва поредния опит за таен пренос на недекларирана валута през ГКПП „Капитан Андреево“. За излизане от страната пристигнал товарен автомобил с турска регистрация, управляван от турски гражданин, идващ от Нидерландия.

При извършена проверка от митнически служители в шкафа на полуремаркето в изрязана пластмасова туба били открити банкноти на стойност 71 230 британски лири, покрити с желязна верига. Парите са иззети и по случая се води досъдебно производство.