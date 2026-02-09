Гъркиня извади късата клечка с рушвет за полицаи

Окръжна прокуратура-Кърджали привлече като обвиняема по бързо производство гръцка гражданка, направила неуспешен опит да подкупи български полицаи. Сделката пропаднала на главен път I-5, в посока от Кърджали към бившия ГКПП „Маказа“. където служители на Районно управление – Кирково спрели за проверка лек автомобил с гръцка регистрация.

В него се возела гъркинята, която опитала да предотврати проверката на водача, хвърляйки в багажника на служебната кола банкнота от 50 евро. За нейно огромна изненада униформените не взели парите, а я задържали и запазили местопрестъплението за оглед от разследващите. Гъркинята е задържана за 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.