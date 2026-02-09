ВАС потвърди отмяната на образеца на запорно съобщение

Петчленен състав на Върховния административен съд остави в сила решението тричленния, с което беше отменен образецът на съобщение за налагане на запор като обезпечителна мярка. Става въпрос за приложение към Наредба № 7 от 22 февруари 2008 г. за утвърждаване на образци на книжа, свързани с връчването по Гражданския процесуален кодекс. Делото е по жалба на частния съдебен изпълнител от София Георги Николов.

Отмяната на образеца е мотивирана с липсата на проведено обществено обсъждане съгласно изискванията на влезлия в сила от началото на 2008 г. нов Граждански процесуален кодекс. Проектът е следвало да бъде публикуван с мотиви и доклад на сайта на Министерството на правосъдието, като бъде даден срок за постъпване на становища. Отмяната на образеца не води обаче автоматично до незаконност на бъдещите запорни съобщения, ако те съдържат основните реквизити съгласно досегашната практика.