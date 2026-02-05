Осъдиха „муле“ на телефонни измамници

По обвинителен акт на Районна прокуратура-Плевен е осъден окончателно мъж, който помагал на телефонни измамници. Жертвите са три жени, получили телефонни обаждания от „служител на МВР“ с искане за съдействие в „операция за залавяне на извършителите на престъпление“. Безпределната им глупост довела до изхвърляне от балконите на пари и златни накити на обща стойност над 33 хил. лева.

Наложеното на „мулето“ ефективно наказание е 3 години и 4 месеца лишаване от свобода при „общ“ режим в затвор, след приспадане с 1/3 в процедурата на съкратено съдебно следствие, поради признаване на фактите от подсъдимия. Както обикновено организаторите и ръководителите на схемата остават неизвестни и безнаказани.