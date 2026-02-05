Антимафиоти тарашуваха 8 частни гинекологични кабинети

Столичната дирекция на МВР е образувала вчера, 4 февруари, досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 159 от НК – създаване и разпространение на материали с порнографско съдържание. С постановление на Софийска районна прокуратура на СДВР са възложени процесуално-следствени, оперативно-издирвателни и компютърнно-разузнавателни мероприятия.

В рамките на това производство са предприети действия от служители на отдел „Икономическа полиция“, отдел „Разследване“ – СДВР, както и служители на Дирекция „Киберпрестъпност“ при ГДБОП. В рамките на разследването е установено, че в интернет пространството, чрез уебсайт се разпространяват видеофайлове на медицински манипулации, заснети в лекарски кабинети за акушеро-гинекологични прегледи.

Извършени са претърсвания и изземвания на осем адреса на частни гинекологични кабинети и в здравни заведения. На един от адресите е установено наличието на видеокамера разположена в позиция и помещение, съответстващи на наличното видеосъдържание, разпространено в двата уебсайта. Иззети са вещи и предмети, съотносими към воденото разследване. Работата по образуваното досъдебно производство продължава под надзора на Софийска районна прокуратура.