Удължават давността за престъпления срещу деца

Публикувани от правосъдното министерство за обществено обсъждане промени в Наказателния кодекс удължават давността за преследване на престъпления срещу деца. Предвидено е давността да започва да тече от навършване на пълнолетие от жертвата по съставите в Глава Втора от Особената част на НК – престъпления против личността като убийство, изнасилване, телесна повреда, блудство, отвличане, принуда, както за и престъпленията против брака и семейството по Глава Четвърта.

Предложението е в чл. 80 НК да се създаде нова ал. 4, която предвижда: „Давността за преследване за престъпление по глава втора и по глава четвърта от особената част на този кодекс, извършено по отношение на малолетно или непълнолетно лице, започва да тече от навършване на пълнолетие от това лице, а ако към този момент престъплението не е довършено, давността за преследване започва да тече съобразно правилата по ал. 3.“

Целта е децата да разполагат с достатъчно дълъг срок и след навършване на пълнолетие, за да съобщят лично за извършеното срещу тях престъпление, а компетентните органи да могат да образуват и проведат наказателно производство срещу виновните лица, обясняват от МП. В мотивите е подчертано, че за разлика от пълнолетните, от децата не може да се изисква или очаква да разбират кое поведение е престъпно и как следва да постъпят при извършено срещу тях посегателство.

„При най-уязвимите групи деца, тези до 10-годишна възраст, не може да се приложи приятелско за възрастта обяснение, което би могло да остави у детето възприятие за това какво е престъпно посегателство и какви действия следва да се предприемат за защита. Следователно, необходима е концептуална промяна, която да предвиди специални правила за давността за наказателно преследване за престъпленията по глави втора и четвърта от Особената част на НК, когато пострадал е малолетно или непълнолетно лице“, пише в мотивите към проектозакона.

Припомнено е още, че срещу България има наказателна процедура за нарушение заради неправилно транспониране на Директивата за борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография. С измененията в НК се въвеждат и по-тежки санкции за някои престъпления, извършени срещу деца до 10-годишна възраст.