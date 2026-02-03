Случаят „Петрохан“: НПО, секта, педофили, Латинска Америка…

Разследването на случая с тримата мъртви мъже в хижа „Петрохан“ продължава с проверка и анализ на абсолютно всички възможни версии, заяви днес директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков. Издирват се допълнителни лица, които са свързани с неправителствената организация, уточни той, като по този начин потвърди една от версиите. Според нея тримата мъже са били част от рейнджърска организация.

Установено е, че неправителствената организация има сключено споразумение с Министерството на околната среда и водите от 2022 г. относно опазването на природата в района. Тогава ресорен министър е Борислав Сандов.

Според шефа на ГДНП под прикритието на НПО т.нар. рейнджъри са се занимавали с други дейности. „Има данни, че това е било затворено общество с мотиви на секта. Властите проверяват и информация за съпричастност на непълнолетни и малолетни лица към организацията. От провежданите оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че има мотиви на секта – затворено общество“, заяви главен комисар Захари Васков.

В същото време няма нито един сигнал от каквато и да е държавна институция за незаконна дейност на това НПО, заяви директорът на ОДМВР-София главен комисар Тихомир Ценов. Тримата не са криминално проявени.

„Вчера, след придобиване на сигнала, бяха сформирани всякакви екипи от МВР – предвид начина, по който беше получен и съдържанието му. На мястото бяха открити три тела с огнестрелни рани, като допълнително ще се установи дали се касае за убийство или самоубийство“, каза той.

По думите му стана ясно, че намерените при телата оръжия са законно притежавани. „Проверяваме дали лицата са живеели в латиноамериканска държава и са се върнали от няколко години у нас. Преди време е имало посещение от служители на горското стопанство, които са очертали границите на закупения от НПО имот“, коментира Ценов.

Очакват се резултатите от назначените съдебно-медицински и дружги експертизи.