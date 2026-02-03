Мистерия „а ла Дейвид Линч“ в хижата „Петрохан“

Разследващите: труповете не са овъглени, няма данни за изстрели

Мистерията около трите трупа в хижа „Петрохан“, която сякаш е измислена от прочутия режисьор Дейвид Линч, набъбва. МВР се прави, че е впрегнало всички сили в разледването на случая, но засега въпросите са повече от отговорите.

Както е известно, в понеделник по обед в хижата са намерени телата на трима мъже. По данни на свидетели в неделя вечерта

живеещи в района са чули изстрели,

а в понеделник преди обяд е бил подаден сигнал на телефон 112 за пожар в хижата и няколко тела, открити там. Сигналът е подаден от майката на единия от мъжете, с когото тя не е успявала да се свърже.

На този етап на разследването се събират всякакви налични данни – факти за загиналите, разпитват се близките им, проверяват се разпечатки от мобилните им разговори, записи от охранителни камери и камерите на АПИ.

Знае се, че е назначена аутопсия на телата, като засега разследващите не са склонни да разкриват подробности по случая. Не е известно дали те са разстреляни, с какво оръжие, какви са раните. Неофициална информация твърди, един от тях се е обадил на майка си и е намекнал, че нещо ще става в хижата.

Всички данни и информации обаче се на начален стадий на потвърждаване, по тази причина се множат конспиративните теориии и версии за случилото се, включително и ритуално самоубийство. Твърди се, че телата са открити навън до хижата, до пристройка, която е била опожарена. Дали това е умишлено, ще изясни експертизата.

Според кмета на село Гинци Георги Тодоров

тримата мъже са били простреляни

в областта на главата. По телата им има следи от опожаряване. В хижата са открити три пистолета и една карабина, както и голямо количество гилзи, твърди Тодоров. Според него в хижата са пребивавали целогодишно общо между осем и десет души, като тримата са били постоянни обитатели. Един от тях е отговарял за обекта и е представян като собственик на хижата. Той е бил човекът, който е подписвал документи при проверки от институции и е контактувал с представители на различни министерства.

Хижата е била със засилена защита – огради, бариери, охранителни камери и наблюдение с техника, включително дронове. Обяснението на обитателите на хижата било, че с техниката опазват горите и околната среда.

Официалните изявление на представители на полицията и прокуратурата обаче са ако не коренно противоположни, то поне противоречат на думите на кмета на Гинци. Например шефът на Областната дирекция на МВР- София старши комисар Тихомир Ценов твърди, че откритите тела не са овъглени, въпреки, че част от бившата – според него-хижа „Петрохан“ е опожарена. „Откритите тела не са овъглени. Към момента

няма данни за изстрели.

На по-късен етап разследването ще покаже имало ли е изстрели и дали има други съпричастни лица. Предполагаме, че хижата е била обитавана от трите лица. Знаем, че тези лица са живеели в хижата. Вътре има газови бутилки и е опасно все още да направят оглед вътре в самата хижа. Към момента няма задържани. Не мога да коментирам дали има заподозрени“, заяви Ценов в присъствието на ръководителя на окръжната прокуратура в София Христина Лулчева.

Неяснотата около случая и противоречивите изявления на разследващите подействаха като бензин на огън и в резултат

се намножиха различни екзотични версии.

Сред тях е твърдението, че тримата били част от „Сините каски“ в Сирия, активисти от рейнджърска организация. Появи се и твърдение, че всъщност хижата е била обитавана от изчезналите в началото на август 2025 г. членове на бандата за отвличане „Наглите“ Прокопи Прокопиев, Ивайло Евтимов и Даниел Димитров, познати с прякорите Културиста, Йожи и Релето.

Както е известно, пръв на свобода излезе Йожи – още през 2020 г., когато съдът го пусна предсрочно от затвора. Три години по-късно пак предсрочно бяха освободени Културиста и Релето. първите дни на август близките им сигнализираха, че тримата са изчезнали, а от столичната полиция потвърдиха, че се издирват.

Ако разследващите не хвърлят по-скоро светлина върху случая, версиите ще се множат, екзотиката ще избуява, а от това нямат полза нито МВР, нито прокуратурата, нито обществеността. И край нас ще продължи да броди духът на Дейвид Линч, огласяйки петроханските гори със зова „Огън, следвай ме!“