ВАС обяви намалените хонорари на съдебните медиатори за незаконни

Намаляването на възнагражденията на медиаторите в съдебните центрове от Висшия съдебен съвет е незаконно реши на първа инстанция Върховният административен съд. Оспорените от представители на гилдията разпоредби са в Наредба № 12 от 28 юли 2025 г. за медиаторите и процедурите в съдебните центрове по медиация. Текстовете установяват хонорар от 60 лв. на час за участие в информационна среща и от 80 лв. на час за участие в процедура по медиация.

По делото съдът установява, че намалението е станало по време на обществените консултации по наредбата. Първоначално ВСС публикува проект за нея на страницата си, в който размерът на възнаграждението за всяка от двете процедури е 100 лв. на час. В крайна сметка е прието обаче предложение за намаляването им с мотива, че така било в Германия.

Според съда окончателният вариант на проекта не е подложен на обсъждане и мотивите са в разрез с проекта за нормативен акт. Няма и данни ВСС да е проверил твърдението, че възнагражденията в Германия са по-ниски, нито пък е обсъдено правното значение на този съмнителен „факт“. Според съда такова няма, тъй като „не съществува източник на правото, който да обвързва размерите на възнагражденията в България с тези определени в други държави членки“, мотивират се от ВАС.

В добавка е посочено, че в Германия таксите за медиация не са уредени в нормативен акт и няма статистика за разноските, но може основателно да се предположи, че варират от 80 до 250 евро на час.