СДВР на линия за футболния финал

Столичната дирекция на вътрешните работи предприема специални мерки за финала за купата на България между „Левски“ и „Лудогорец“ във вторник. Около стадион „Васил Левски“ ще бъде изградена зона с няколко контролно-пропускателни пункта, като пропускателният режим ще се осъществява от полицейски служители. За да бъде избегнато струпване, пропускането на зрители ще започне в 16.30 ч. СДВР призовава футболните фенове да се възползват от този по-ранен час.

Полицейските екипи на място ще извършват проверки за установяване на извършители на противообществени прояви, както и на такива с наложени забрани за посещение на спортни мероприятия. Ангажиментът за охрана на спортното събитие е на охранителни фирми, а този на Столичната полиция – за обособяване на резерви за действие при необходимост и за подпомагане дейността на организатора.

Преди, по време и след провеждане на футболната среща, полицейските служители ще следят за опазването на обществения ред и недопускане на противообществени прояви на територията на столицата. Малолетни ще бъдат допускани на територията на стадиона само с пълнолетен придружител и след предварително попълнена декларация, която може да бъде изтеглена и от интернет. Служителите на реда ще извършват и проверки за носене на забранени предмети и вещи – огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия, ножове, палки, боксове, бутилки и др.

Във връзка със засиления зрителски интерес е възможно да възникнат затруднения на пътното движение в централната градска част, може да се наложи то да бъде спирано, но при отпадане на необходимостта, ще бъде възстановявано своевременно.