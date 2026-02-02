ВКС тълкува нужна ли е бизнес програма, за да бъде уволнено ръководството от нов управител

Противоречива съдебна практика ще уеднаквява Гражданската колегия на Върховния касационен съд в тълкувателно дело с въпрос: „Необходимо ли е наличието на бизнес програма с конкретна бизнес задача, поставена към новия управител на предприятието на работодателя, за да осъществи той правомощията си по чл. 328, ал. 2 КТ?“. Трудово-правната разпоредба урежда уволнението с предизвестие на служители от ръководството поради сключването на договор за управление на предприятието, като уволнението може да бъде извършено след започване на изпълнението по договора за управление, но не по-късно от 9 месеца.

Според преобладаващата практика добавянето на предпоставка като наличие на бизнес програма представлява дописване на закона, каквото не бива да бъде допускано предвид характера на договора за управление. С него на управителя е възложено срещу възнаграждение управлението на свой риск, като полагайки грижата на добър стопанин той дължи постигане на оптимален стопански резултат. Някои съдии опитват обаче да разчупят това разбиранес аргумента, че всеки договор за управление трябва да съдържа бизнес задача с конкретни икономически показатели, които управляващият предприятието трябва да постигне.