Трафиканти на мигранти маршируват към кауша, издирват един

Арестувани са 16 души, 7 са обвиняеми за организирана група

Мащабна спецоперация срещу нелегалната миграция, с участието на служители на ГДБОП, Главна дирекция „Гранична полиция“ и Столичната дирекция на МВР, бе проведена на 27 януари в София, Търговище и община Брезник.

Според информация на МВР по време на операцията са арестувани 16 български и чужди граждани.

Досъдебното производство за групата трафиканти се води от ГДБОП под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура, която привлече като обвиняеми седем души за организирана престъпна група, действала от април 2024 г. на територията на София и създадена за трафик на нелегални мигранти.

Двама от задържаните са привлечени към наказателна отговорност като ръководители на групата, а останалите – като участници в нея. С постановления на наблюдаващия прокурор петима от обвиняемите са задържани за срок до 72 часа, един е в ареста по друго дело и един се издирва. Разпитани са свидетели, включително пред съдия.

Оперативните действия са координирани от Европол в рамките на регионалната оперативна целева група (OTF ITER), създадена с цел разследване на мрежи за каналджийство. Действия по разследването са извършени и на територията на Гърция по отношение на двама от участниците в престъпната схема.

Претърсени са у нас 6 жилища и офиси, при които са иззети мобилни телефони и сим карти, електронни устройства, дебитни карти, разписки за извършени преводи, регистрационни талони на автомобили, използвани за трафик на мигранти и други документи, имащи отношение към производството.