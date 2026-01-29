Свидетел по делото „Кирил Петков“ стана зам.-шеф на ГДНП

Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) вече е с нов заместник-директор – Цветан Йоцов, потвърдиха от МВР. Предишният зам.-директор на ведомството е Явор Серафимов беше назначен за зам.-главен секретар на МВР със заповед на министъра на вътрешните работи в оставка Даниел Митов.

Да припомним, че Цветан Йоцов е свидетел по делото за длъжностни престъпления срещу бившия премиер от „Продължаваме промяната“ Кирил Петков. Тази седмица Йоцов свидетелства в съда, че ареста на Бойко Борисов през 2022 г. е бил обсъждан в Министерски съвет в присъствието на Кирил Петков, Бойко Рашков и Асен Василев.

От показанията на Йоцов стана ясно, че той е бил част от екипа, задържал Борисов. Според него не е следвало Борисов да бъде задържан, но началникът на екипа Иван Николов казал на полицаите, че трябва да го изкарат навън с белезници.

Йоцов разказа, че на 17 март 2022 г. сутринта е бил повикан на среща в Министерския съвет, на която е присъствал Петков, Асен Василев и Бойко Рашков – тогава премиер, финансов и вътрешен министър, и началници на полицейски отдели, общо около 15 души. Обсъждани са обиските и арестите на Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова.