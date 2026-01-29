Обвинения за измамничка и крадли

Районна прокуратура-Стара Загора привлече като обвиняема жена за измама в гр. Гълъбово, с която прематнала 78-годишна пенсионерка с 21 645 лева. След обаждане от непознат номер мъж се представил за служител на полицията и поискал пари, за да съдейства за разкриване на престъпление.

Срещу обещанието, че след задържане на извършителите парите ще й бъдат върнати, наивницата се съгласила. После събрала наличната у дома бяла пара за черни дни, излязла пред жилището и ги предала на мулето, което ги занесло в Румъния. След задържането мошеничката върнала все пак 4000 лв., получени като възнаграждение за извършената услуга

Софийска районна прокуратура пък привлече към наказателна отговорност две жени за кражба на пари от мъж в търговски център. Джебчийките дръпнали от него 17 900 лв., но извадил късмет с бързото им засдържане.