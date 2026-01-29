Нотариалната камара брани на нож заверките на сделките с коли

Нотариалната камара излезе с поредно становище срещу отнемането на удостоверителните функции на членовете й по сделките с коли. Повод за реакцията е напомнянето на депутата от ПП-ДБ Йордан Иванов, че от 70 дни в деловодството на Народното събрание отлежава законопроект в тази насока, който управляващите отказват да разгледат. Иванов подчерта, че „България е единствената държава, в която има такава административна тежест и се осъществява такъв лобизъм в полза на нотариусите“. Отговорът на Съвета на нотариусите, в който на обвиненията в лобизъм се отговаря със същото, е следният:

„Във връзка с появилите се в публичното пространство, вкл. и от трибуната на НС, изявления на г-н Йордан Иванов, народен представител от групата на ПП-ДБ, относно внесения от него ЗИД на ЗДвП, Нотариалната камара на РБ изразява следното становище:

С промяна на ЗДвП през 2017 г. МВР и НК обменят по електронен път информация за сключените договори с МПС, с което се намали регулаторната и административна тежест.

Преди сключване на сделката, по искане на нотариуса се извършват следните справки:

1. Проверка на собствеността;

2. За страните – гражданско състояние, семейно положение, адрес, валидност на документа за самоличност, актуално състояние на фирмите;

3. За превозното средство – валидна регистрация, категория, собственост по регистрация, наличие на запор, митническо ограничение, застраховка ГО, технически преглед, неплатени общински задължения и др.

Нотариусът носи пълна имуществена отговорност за дължимите данъци в полза на общината и държавата.

Информационният обмен доведе до подаване на незабавни и достоверни данни относно промяна на собствеността.

Повиши се правната сигурност при сделките с МПС и превенцията срещу измами с тези значими за българина на стойност вещи.

Пресече се възможността за употреба на МПС за трафик на мигранти и наркотици, като до този момент се използваха МПС непререгистрирани в КАТ и отговорността падаше върху добросъвестния продавач (в Гърция бяха осъдени бивши собственици на затвор поради липса на информация за сменената собственост.)

Отпадането на нотариалната заверка ще доведе до:

– застрашаване на правната сигурност;

– заобикаляне на законите;

– измами и принудително отнемане на МПС;

– избягване на заплащане на данъци и ощетяване на общинския и държавен бюджет;

– увеличаване разходи от държавния бюджет за административен персонал за извършване на тази дейност;

– увеличаване на административната тежест на гражданите и бизнеса – ще възникне нуждата от отделяне на значително време за заплащане на дължими данъци по отношение на автомобила и с оглед сключване на сделката /данък превозно средство, данък придобиване/, набавяне и изготвяне на документи, което в момента се извършва от нотариуса – всичко на едно гише.

Нотариусите нямат лоби и „дълга ръка“, а са лица, на които държавата е възложила публични функции. Изземването на тази функция от тях е с цел предоставянето им на други лица и в никакъв случай безплатно.“