ВАС отмени отмяната на поскъпването в синя и зелена зона в София

Според ВАС когато Административният съд е отменил измененията, те все още не са били в сила

Върховният административен съд (ВАС) обезсили определението на Административен съд-София, с което спря поскъпването на цените за синя и зелена зона за паркиране в София. Мотивът на висшите магистрати е, че в момента на произнасяне на определението, наредбата за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на Столична община

не е била влязла в сила.

В информацията на съда се посочва, че е обезсилено определение № 39651 от 27.11.2025 г. по административно дело № 12437/2025 на Административен съд София – град (АССГ), в частта с което се спира допуснатото предварително изпълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, приета с Решение № 883 от 13.11.2025 г. по т. 6 от Протокол за заседание № 51 от 13.11.2025 г. на Столичния общински съвет, публикувано на 20.11.2025 г.

Столичният общински съвет повторно одобри продажбата на терени в „Дианабад“ въпреки ветото на кмета

ВАС също така прекратява производството по този въпрос, образувано по частна жалба на Столичен общински съвет (СОС) против против определението на Административния съд – София.

В информацията на съда се казва, че определението на АССГ е валидно, но е недопустимо и поради това следва да бъде обезсилено.

Висшите магистрати посочват и аргументи в подкрепа на тезата си:

Актовете за изменение и допълнение на нормативни административни актове не пораждат самостоятелно действие, а обслужват основния подзаконов нормативен акт, който изменят или допълват. Те имат вторичен характер, защото с тях се внасят промени в съдържанието на действащи подзаконови актове. От една страна до влизането в сила на акта за изменение и допълнение на подзаконов нормативен акт, той не поражда правно действие, а такова действие пораждат единствено старите все още неизменени/недопълнени разпоредби на основния подзаконов административен акт.

От друга страна предвид факта, че всеки един акт за изменение и допълнение на подзаконов нормативен акт обслужва действащия основен подзаконов акт и има вторичен характер след влизането си в сила престава да бъде самостоятелен, тъй като от този момент той става част от подзаконовия акт, който се изменя и допълва. Единственото изключение е по отношение на допълнителните, преходните и заключителните разпоредби и то само в хипотеза, че на тях е придадено самостоятелно значение в рамките на изменения или допълнен подзаконов нормативен акт.

Върховните магистрати приемат, че наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, в частта с която се внасят изменения в текстовете на Наредбата относно цените на платеното паркиране в София, работното време на зоните за паркиране и техният обхват и цени, както и относно размера на глобите за нарушителите не би могла да поради самостоятелно правно действие, поради което упражненото от съда правомощие да спре предварителното изпълнение на Наредбата за изменение и допълнение е лишено от предмет.

Лишено от предмет е и упражненото от съда правомощие да спре предварителното изпълнение на преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, тъй като последните не са били влезли в сила към момента на произнасянето на съда.

Съгласно § 7 от преходни и заключителни разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата тя влиза в сила от 05.01.2026 г.

Към момента на произнасянето на първоинстанциония съд нито един от текстовете на Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община, на които е придадено самостоятелно значение в рамките на изменения или допълнен подзаконов нормативен акт не е бил влязъл в сила, поради което упражненото от съда правомощие да спре тяхното предварителното изпълнение на тези ПЗР също е лишено от предмет.

Определението по административно дело № 103 от 2026 г. е окончателно,

се посочва в решението на ВАС.

До какво би довело то? Очевидно цените за паркиране в синя и зелена зона на столицата ще поскъпнат, ако измененията влязат в сила, както е посочено в наредбата от 5 януари 2026 година. След решението на ВАС, ще поскъпнат със задна дата и цените на винетките за паркиране в София. А това със сигурност ще предизвика недоволството на притежателите на автомобили в столицата, за което двойното поскъпване на винетките е повече от неприемливо…

