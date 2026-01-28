Условна присъда за бизнесмен, укривал ДДС

Условна присъда от година и половина лишаване от свобода с 3 години изпитатален срок постигна Окръжна прокуратура-Ловеч за управител на дружество, укривал ДДС. Недекларираният дължим данък е в размер на повече от 38 хил. лв., като са съставяни счетоводни документи с невярно съдържание при представяне на информация пред органите по приходите.

В дневниците за продажби, приложени към справките-декларации по ЗДДС, управителят отразил стойности на неизвършени в действителност от търговското дружество вътреобщностни доставки на стоки и услуги по транспорт с място на изпълнение на територията на друга страна членка. Освен това той потвърдил неистина в счетоводните документи по ЗДДС на същото ЕООД, подадени пред Офис-Ловеч, ТД на НАП-Велико Търново.

Разглеждането на делото е преминало по реда на съкратеното съдебно следствие, като подсъдимият е признал изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, и се съгласи да не се събират доказателства за тези факти. Парадоксалното е, че по аналогични дела с ДДС-схеми за десетки милиони осъдителни присъди няма, тъй като веригата на кухите фирми фантоми винаги води до големи играчи, които не са сред обвиняемите.