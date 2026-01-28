Нова драма с автоекспертизите след отвода на вещото лице по делото „Сияна“

Разпадът на изпитната комисия за признаване на правоспособност на вещи лица по съдебни автотехнически експертизи наложи в крайна сметка отлагане на насрочения за 31 януари извънреден изпит. Процедурата за проверка на знанията беше въведена от правосъдното министерство с цел преодоляване на проблемите с експертизите и вещите лица по пътнотранспортни наказателни дела. След като трима от четиримата редовни членове на комисията си направиха отводи, определеният със заповед на правосъдния министър нов състав предложи нови дати – 21 и 22 февруари 2026 г. в УНСС.

Основният мотив е невъзможност за изпълнение на нормативните изисквания в подготовката на изпитните материали. Всичко започна обаче с отвода на доайена в бранша проф. Станимир Карапетков като член на редовната комисия. Карапетков, който е вещо лице по делото „Сияна“, се оттегли по искане на баща й Николай Попов. При последното заседание в Плевенския окръжен съд Попов коментира делото с оценката, че има над 240 точки, които не са наред в автотехническата експертиза.

„Причината за катастрофата е маневра с волана, т. нар. „спасителна маневра“, която Георги Александров е извършил, за да спаси себе си и е убил детето ми. Проф. Станимир Карапетков отхвърля това, въпреки че Александров със собствените си показания казва, че е въртял волана наляво и надясно. Той е криволичил. Карапетков твърди, че гравитационните сили са пратили в автомобила на дядото на Сияна, което е абсурд. Центробежните сили действат навън от завоя, не навътре. Много добре знаете, ако сте учили физика. Според вещото лице катастрофата е станала заради неправилно използване на спирачния педал. Т.е при един добър адвокат като Явор Нотев, защото той наистина е добър адвокат – една пледоария негова веднага заявява – Александров не е направил нищо, той просто е натиснал спирачния педал. По този начин му е свалена и скоростта. Прокуратурата не му е повдигнала обвинение за превишена скорост, а само несъобразена. Това го видяхме още тогава, но решихме, че е неволна грешка. По този начин се опитва да го оневини и да прехвърли изцяло отговорността на пътя. Той е лош през цялото време. Т.е той е трябвало да знае по какъв път кара и не може да се движи с такава скорост“, заяви Николай Петков.

Преди това Николай попов нападна още по-директно Карапетков: „Имам огромни притеснения от българската съдебна система, от модела Борисов-Пеевски, който ни докара до тази съдебна палата и който също носи вина за смъртта на детето ми. В съдебната система се случват изключителни безобразия. Свидетели сме на поредният абсурд – вещото лице по делото Станимир Карапетков, който е изготвил автотехническата експертиза, на която се основава цялото обвинение по това дело завежда дело срещу мен по граждански път за уронване на престижа и с този ход се измъква от процеса, защото той не може да защити тази експертиза, която е изготвил. Аз имам към него 240 въпроса за експертизата, тя е абсурдна, вътре са ползвани данни за товарни автомобили, съветска техника, а се прави експертиза за влекач „Мерцедес“, 2022 г. произведен. Той е направил една фалшификация. Още днес ще подам сигнал до прокуратурата срещу него, това ще е 5-ти сигнал вече. Ще е тест за институцията дали въобще може да функционира нормално и да разследва този човек. Това е пореден втори негов номер като по делото „Местан“. По поръчка на Ахмед Доган същото вещо лице е направило така, че да бъде обвинен Лютви Местан, въпреки че той няма никаква вина по това дело, тъй като шофьорът и бащата на загиналото дете се е движел с 173 км/ч и той просто нямало как да го види. Вещите лица са ползвани за прикриване на убийци. Станимир Карапетков“ е господарят на техническата експертиза в България. Ако му направим ревизия, ще лъснат скандални връзки.“