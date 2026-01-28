Ловци на духове от РПУ спипаха призраците от село Дъбова махала

Шофьори, движещи се по пътя през село Дъбова махала за Видин се оплакали в полицията, че станали жертва на тукашни призраци, приличащи на Каспар, но по-зловещи и пакостливи. Сигналите били подадени на 27 януари.

Видинската полиция откликнала на информацията за паранормалните прояви и екип униформени се озовали в района на случващото се на пътя III-112, като предварително заключили показалец и среден пръст против уроки.

Не след дълго обаче те зарязали фолклорните бабини деветини, тъй като установили цялата истина за призраците от село Дъбова махала. Оказало се, че вдъхновени от филма на ужасите „Погрешен завой“ местни младежи се намятали с чаршафи и изскачали на пътя, плашещи преминаващите автомобили.

Те размахвали ръце, клатушкали се и подскачали край пътя. Изтрещелите шофьори намалявали скоростта на движение, невярващи на очите си. Тогава срещу колите им били изстрелвани залпове камъни.

Ловците на духове от видинската полиция установили, че много от автомобилите били със счупени стъкла. Те тръгнали по следите и разкрили, че група младежи на 17, 19, 20 и 21 г. от село Дъбова махала и и техен приятел на 19 г. от село Трайково разигравали версията на хорора „Погрешен завой“.

След като били издирени и задържани, те са разпитани. По случая се води разследване. Иззет е чаршаф.