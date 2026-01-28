Жандармерията тарашува гари и влакове по линия на RAILPOL

Служители на Дирекция „Жандармерия“ провериха 161 гари и 247 влакови състава по време на специализираната полицейска операция в железопътния транспорт. Тя се проведе на 22 и 23 януари и бе организирана по линия на RAILPOL – Европейската асоциация на националните полицейски сили, отговарящи за реда и сигурността в железопътния сектор.

Основен акцент в работата на служителите от Дирекция „Жандармерия“ е бил да се следят във влакове и гарите за изоставени съмнителни пакети и багажи, пътници с конфликтно поведение, и за предотвратяване на всякакви действия, застрашаващи сигурността в железопътния транспорт, както и за незаконни мигранти. Извършена е проверка на 933 пътници, като сред тях са установени двама, обявени за общодържавно издирване. По време на операцията има един задържан и още 26, на които са направени различни актове за установени нарушения.