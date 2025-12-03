Съдят безогледно нагла серийна измамничка

Районна прокуратура-Благоевград внесе обвинителен акт срещу жена, която в продължение на цяло десетилетие измамила десетки наивници да й поръчителства за тегленето на кредити или да й предоставят сумите по кредити, изтеглени от тя самите. Мошеничката лъготела на поразия за здравословни проблеми на нейни близки, които се нуждаели уж от спешна операция или трансплантация в чужбина. Сумите били отпускани от различни банкови и кредитни институции с уговорката месечните задълженията по кредитите да бъдат своевременно погасявани.

Това обаче не се случвало и поръчителите станали обект на претенции от кредиторите. Една от пострадалите се оляла дотам, че да изтегли 27 кредита на обща стойност близо 120 хил. лв., които чинно предала на „нуждаещата се“. Тя пък се изпедецвала дотам да предлага инвестиционно посредничество за „влагане на парични активи в инвестиционен фонд в Дубай“. За убедителност в тази насока показвала папка с документи на чуждестранната организация, според които първоначална инвестиция трябвало да бъде не по-малка от 5 хил. лв. при месечен дивидент с лихва от 5-12 % върху вложената сума.

Желаещите за получаване на такъв доход подписвали договор за брокерски услуги, предоставяни на непрофесионален клиент и запис на заповед с фирма. При липса на налични парични средства у потенциални клиенти измамницата упорито ги убеждавала да вземат кредити и ги съпровождала до банки. Обикновено първите месеци изплащала на клиентите на „инвестиционния фонд“ дивиденти в различен размер, но постепенно преставала да го прави под различен предлог – забавени плащания от страна фонда, смърт в семейството и др. Впоследствие преставала да поддържа връзка с тях и не отговаряла на телефонни обаждания.

Обвиняемата предлагала още съдействие за назначаване на престижна длъжност в държавна институция, в органите на съдебната власт, адвокатурата срещу парични суми. За целта тя демонстрирала наличие на контакти и близки отношения с лице, заемащо висша държавна длъжност от висок ранг, провеждайки телефонни разговори. След получаването на парите обаче не отговаряла на обаждания и се укрила.

Обвиняемата въвела в заблуждение две лица с обещания за съвместни бизнеси, свързани с изграждане на ветрогенератор и завод за биоетанол. Получила от „бъдещите съдружници“ парични суми за различни цели. Впоследствие обаче идеите й се променяли – превоз на дърва, скъпоценни камъни в Дубай, продажба на злато, купуване на нови коли, създаване на нови фирми, закупуване на камиони в гр. Кюстендил с банков кредит. Парите били давани както в брой, така и превеждани по банков път.

Запитана за липса на каквито й да е резултати от нейните обещания, се оправдавала със здравословните проблеми на близки и финансови затруднения. Разследването сочи, че цялата дейност на мошеничката е извършена в съучастие с нейната майка, която безнаказано се споминала.